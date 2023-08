Allemagne : voyage officiel annulé suite à une panne sur un avion gouvernemental

"Nous avons tout essayé, mais malheureusement, il n'est pas possible au niveau logistique d'effectuer mon voyage en Indo-Pacifique avec un avion défectueux", a expliqué la ministre sur la plateforme X (ex-twitter). "C'est très agaçant", a-t-elle ajouté.



Annalena Baerbock, une ministre écologiste du gouvernement d'Olaf Scholz, avait quitté l'Allemagne dimanche pour un voyage de plusieurs jours qui devait la conduire en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Îles Fidji. Mais après avoir fait le plein à Abou Dhabi, l'avion a subi une panne et le pilote a dû rebrousser chemin vers l'émirat.



L'équipe technique a alors tenté de régler le problème localisé, selon les médias allemands, sur les volets d'atterrissage.





Après un test, l'avion long-courrier de type Airbus A340, semblait être de nouveau opérationnel.



Il est donc reparti, mais le même problème est réapparu et le pilote a dû annoncer aux passagers, parmi lesquels se trouvaient des journalistes, que l'appareil devait retourner une nouvelle fois à Abou Dhabi, selon une vidéo postée par l'édition online du Spiegel.



La ministre et son entourage doivent finalement regagner l'Allemagne mardi par un avion de ligne.



Mis à la retraite

L'Armée de l'air allemande, responsable des avions gouvernementaux, a tiré les conséquences du fiasco et annoncé la mise à la retraite anticipée des deux A340 de sa flotte.



"Nous allons retirer les deux A340 du service dès que possible, c'est-à-dire dans les semaines à venir. Les deux Airbus A340 devaient initialement être retirés en septembre 2023 et fin 2024 (celui qui se trouve à Abu Dhabi)", a-t-elle indiqué sur X. Avec ses A350, l'armée "dispose d'avions robustes et modernes pour les longues distance", a-t-elle ajouté.



L'appareil incriminé a 23 ans de service et a d'abord volé pour Lufthansa avant d'entrer dans la flotte de l'Armée de l'air. Il fut un temps baptisé du nom de Konrad Adenauer, premier chancelier de l'après-guerre en Allemagne de l'ouest.



Selon les médias allemands, il s'agit du même avion qui avait contraint l'ancienne chancelière Angela Merkel à reporter son voyage à un sommet du G20 en 2018.