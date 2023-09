Amadou BA choisi candidat de BBY : Le MAC/A loue les qualités du PM et alerte sur le ministère de l'agriculture

Le parti MAC AUTHENTIQUE allié de la première heure du Président Macky Sall s'est réuni hier mardi dans son QG des Parcelles Assainies Unité 12 sous la Présidence de son leader Ansoumana Danfa. Cette formation politique s'est prononcé sur l'actualité qui reste dominée par le choix du candidat de Benno Book Yaakaar





"Le comité directeur du Mac/A remercie le Président Macky Sall sur son esprit d'ouverture de rencontrer et consulter les forces vives de la nations les partis membres de Benno, la diaspora, les candidats à la candidature...avant de choisir Amadou Ba, candidat de Benno Book Yaakaar à la prochaine Présidentielle de février 2024. Le camarade Macky Sall par son expérience et son sens de générosité avait demandé aux candidats à la candidature de soutenir la personne qu'il va choisir. Et ce pacte a été choisi par ces derniers devant les leaders de la coalition BBY", révèle le communiqué du MAC/A.



Au lendemain de l'officialisation de cette candidature certains responsables n'ont pas hésité de dénoncer la désignation de Amadou BA. Mais le MAC/A, se réjouit du choix porté par le Président de la coalition BBY, Macky Sall de désigner le Premier ministre Amadou BA, candidat de la coalition Benno Book Yaakaar pour la Présidentielle de 2024 : "Il a été choisi par sa loyauté, sa fidélité, son humilité , son expérience Etatique..."





Alerte sur la démission du ministre Aly Ngouille Ndiaye



Le désormais ex ministre de l'agriculture, Aly Ngouille Ndiaye es la première personnalité qui a rendu le tablier 10 mn apres la cérémonie d'officialisation de la candidature de Amadou Ba. Le Président Ansoumana DANFA et CIE ont alerté l'opinion sur la décision prise par le maire de Linguère contre son mentor Macky Sall.





"Au-delà de la démission du ministre, le gouvernement doit surveiller sur l'effectivité des instructions du Président de la république sur ce projet de souveraineté Alimentaire qui a été élaboré par les périodes 2024 et 2028 avec un budget de 5000 milliards et qui vise les secteurs de l'agriculture, la pèche et l'élevage", a t-ils ont alerté.



Malgré le départ de Aly Ngouille Ndiaye, le MAC/A demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour maintenir toutes les performances. "C'est un secteur qui nous a valu une large satisfaction." Qui pour remplacer Aly Ngouille Ndiaye ? Le MAC/A conseille au Président Sall de choisir un homme du sérail avec une base politique solide pour assurer la continuité surtout dans le secteur d’orthoculture dont la campagne doit démarrer aux mois Octobre -Novembre.







Par ailleurs félicite le Président Macky Sall pour ses succès diplomatiques surtout avec l'adhésion de l'Afrique au conseil de sécurité de l'ONU.