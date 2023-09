Amadou Ba candidat de Bennoo : Macky Sall convoque Abdoulaye Daouda Diallo

Le Premier ministre, Amadou Ba, est le candidat de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle du 25 février 2024. Il a été choisi par le Président Macky Sall, qui avait reçu en ce sens mandat de la coalition au pouvoir. Mais ce choix ne fait pas l’unanimité. Il place le chef de l’État dans une situation de devoir éteindre les feux potentiels que sa décision ne manquera pas de provoquer. C’est à ce prix que son candidat aura le plus d’atouts pour espérer passer dès le premier tour, comme il le souhaite.



La désignation de Amadou Ba a été suivie de la démission du gouvernement du ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, un des malheureux candidats à la candidature de Bennoo. Ce dernier, qui ne s’est pas encore prononcé sur les raisons de son départs, semble désapprouver le choix porté sur le Premier ministre.



D’aucuns craignent que le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, autre prétendant malheureux, suive les pas de Aly Ngouille Ndiaye. C’est sans doute pour éviter une contagion que le chef de l’État a décidé de recevoir en audience l’ancien ministre des Finances. L’Observateur, qui donne l’information, ne précise ni le jour ni l’heure de l’audience. Le journal se contente de fixer le rendez-vous «dans les prochaines heures».



Autre rencontre attendue : celle de Mame Boye Diao avec les journalistes. Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, également candidat malheureux pour la candidature de Bennoo, tient une conférence de presse ce mardi. Certainement pour dire s’il soutient Amadou Ba ou pas.













































































