Amical : grand flou autour de la tenue du match Sénégal-Mali

Annoncé par la Fédération malienne de football pour le 14 octobre 2023 à Dakar, le match amical devant opposer le Sénégal au Mali, n'est toujours pas officialisé, a-t-on appris.



C'est un flou qui plane sur la tenue du derby ouest-africain qui était annoncé pour la trêve internationale du mois d'octobre 2023. En effet, IGFM a appris, ce vendredi que le match amical qui devra opposer le Sénégal au Mali à Dakar, connaît un retard dans son officialisation. Selon nos informations, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Fédération sénégalaise de football contrairement à son homologue malienne, n'a pas encore sorti un communiqué dans ce sens. Ce, même si l'instance du football malien a quant à elle déjà annoncé cette rencontre sur ses différentes plateformes.



Derniers réglages



Notre source nous apprend que dans les prochains jours, le match devrait être officialisé. Ce, à la suite des derniers détails liés à la faisabilité quand on sait que 48h après, les Lions du Sénégal iront en France pour affronter le Cameroun. Mais, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au moment où nous écrivons ces lignes, "ce match se tiendra à Dakar, le 14 octobre 2023", indique notre source. Et de préciser : "Si la Fédération a préféré communiquer d'abord sur le match amical contre les Camerounais prévu le 16 octobre à Lens (France), c'est parce que c'est un match-maker qui a organisé ce duel. Mieux, l'organisateur a déjà l'assurance de la tenue de ce match après avoir eu l'accord des deux fédérations (Sénégal et Cameroun) et réglé tous les détails.



La Guinée plutôt que le Mali ? "Une rumeur"



Interpellé sur la rumeur selon laquelle le Sénégal serait en pourparlers avec la Guinée pour jouer en octobre au détriment du Mali, notre source souligne que rien n'est fait dans ce sens au moment où nous écrivons ces lignes. Selon elle, la Fédération sénégalaise de football (FSF) tient toujours à affronter le Mali dans un mois au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre de la préparatio de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023 (13 janvier-11 février 2024).