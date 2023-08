Ansoumane Danfa aux candidats à la candidature de BBY : "Sachiez que le soldat Macky Sall ne cède guère à la pression"

Ansoumana DANFA, Président du MAC AUTHENTIQUE, Conseiller du Président de la République, vient de publier une lettre dans laquelle, il rappelle ses camarades à l'ordre sur les déclarations de candidatures. Pour le Coordonnateur de la coalition les républicains Dommi Rewmi, Membre de la conférence des Leader de BBY et compagnon de lutte du Président Macky Sall depuis 2009, le Président Macky Sall fera un choix qui a une grande expérience.





LETTRE OUVERTE AUX CAMARADES DE BBY

Objet : Ma part de Vérité

Chers responsables de l'APR,

Les sénégalais ont tous constaté que depuis l'annonce du Président de la République de ne briguer pas un second quinquennat pour 2024, beaucoup d'entre les camarades de la majorité sont dans des manœuvres souterraines, polluant ainsi l'espace politique avec des déclarations à ne causer que des désagréments à notre coalition. Chers camarades, ne faites pas sombrer notre coalition ce fut le cas en 2000 avec le parti socialiste et en 2012 avec le PDS.Dans BBY, il y'a des hommes et des femmes dignes et disciplinés qui font assez confiance au Président de notre coalition, Macky Sall et restent à l'écoute quant au choix qu'il fera sur le prochain candidat.





Chers candidats, sachez que les sénégalais nous observent depuis dans l'affaire des terrains de l'ancien aéroport en passant par le rapport sur la gestion du COVID-19.

Chers camarades, je vous rappelle que notre plus grand problème réside dans le fait que certains ministres et DG qui, non-seulement manquent de générosité et de solidarité envers certains camarades de parti, mais surtout ne défendent pas le Président de la République.

Par ailleurs, nous avons pu constater qu'il y a un ministre de l'actuel gouvernement était parti chercher à l’AIBD un ancien Premier Ministre qui se trouvait à Paris, pour nous l'imposer comme candidat.





Par expérience, il faudrait que vous sachiez que le soldat Macky Sall ne cède guère à la pression.

Le soldat Macky Sall ne choisira un candidat que par son expérience. Notre coalition a plutôt besoin d'un candidat qui rassemble la majeure partie de l'APR, de la grande famille socialiste, de BBY et des amis libéraux, amis et sympathisants du Président Macky Sall. Ce candidat que doit être d'une loyauté sans faille au Président de la République et d'une bonne réputation auprès de l'opinion. Ce candidat doit donc aller chercher les gens de Yewwi Askan Wi et le Wallu, raisonner certains membres de l’opposition, parler avec la société civile et les populations sur leurs besoin, Sénégal et avoir une dimension nationale et internationale.





Il doit être un homme transversal qui fera la bonne presse avec toutes les couches de la société. Il doit aussi être quelqu'un qui aime, parlera avec toutes les confréries, la diaspora, les hommes d'affaires et les toutes les ethnies. Nous connaissant tous par expérience que le soldat Macky Sall avait raison à l'époque, d'opter pour un "ni oui, ni non" sur sa décision de candidater en 2024.

Chers candidats à la candidature, entérinez vos guerres inutiles qui ne sont que contre-productives pour nous et sachez que vous n'êtes pas des ennemis mais plutôt des frères et sœurs camarades de parti. Aidez-vous dans la lutte pour la reconquête du pouvoir et ainsi le soldat Macky vous aidera.



DANFA, ANSOUMANA

Président du MAC AUTHENTIQUE

Conseiller du Président de la République

Coordonnateur de la coalition les républicains Dommi Rewmi Membre de la conférence des Leader de BBY et compagnon de lutte du Président Macky Sall depuis 2009