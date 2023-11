Anta Babacar, la candidate qui ose la Casamance

La tournée de la Présidente Anta Babacar en Casamance a débuté ce lundi de manière grandiose avec la présence remarquée du roi et de la Reine d'Oussouye et du Roi d'Edioungou, marquant ainsi une rencontre historique. L'événement met en lumière l'importance capitale des chefferies traditionnelles dans la région.



Les rois et la reine ont souligné leur rôle essentiel dans la recherche d'une paix définitive en Casamance, exprimant leurs attentes et leur engagement envers le processus. Au cœur des discussions, le thème crucial de l'amélioration des droits des femmes abordé avec un accent particulier sur la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales des jeunes filles.



La Reine d'Oussouye, également ambassadrice de l'ONU femmes, a partagé son engagement profond envers cette cause, créant ainsi une plateforme pour des actions concertées.



Parmi les pistes évoquées, Anta babacar préconise de mettre l’accent sur la prévention des violences basées sur le genre notamment grâce au soutien accordé aux associations et personnalités déjà actives sur le terrain.



La présidente du mouvement ARC s’engage par ailleurs à la création d’une maison des femmes et des enfants où ils pourront trouver de l’aide, un hébergement d’urgence mais aussi une assistance juridique et sociale en cas de violences ou menaces. Après avoir été chaleureusement accueillie à Oussouye, la présidente du mouvement ARC a été saluée par une foule dense à Ziguinchor qui a écouté avec attention sa vision ambitieuse pour le développement de la région.



Lors de son discours devant la foule animée, la présidente de ARC a mis en avant la nécessité de stimuler l'économie locale. Elle a proposé la création d'un pôle économique à Ziguinchor, mettant particulièrement l'accent sur l'implantation d'usines. Selon elle, cette initiative jouerait un rôle crucial dans la création d'emplois, l'augmentation des opportunités commerciales et le renforcement de l'économie régionale.



Les propos de la présidente ont été accueillis avec un vif intérêt par la population locale, qui voit dans cette proposition une perspective prometteuse pour l'avenir de la région.



Les discussions sur la mise en œuvre concrète de ce projet économique sont déjà en cours, suscitant un optimisme palpable parmi les habitants.









Iyane Demba Tine