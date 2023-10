Antoine Diome, Ismaila Madior, Aissata Tall... Les changements surprenants (Remaniement)

Antoine Diome n’est plus ministre de l’Intérieur. Il migre au ministère du Pétrole dans le nouveau gouvernement. Il est remplacé par Sidiki Kaba qui va devoir gérer la future présidentielle prévue en 2024.



Aussi, Ismaila Madior Fall et Aïssata Tall Sall ontpermuté. À présent, l’ex-garde des sceaux sera le ministre des Affaires étrangères tandis que Me Aïssata Tall Sall sera le nouveau ministre de la Justice.





Doudou Kâ est désormais, le tout nouveau ministre de l’Économie du Plan et de la coopération dans le tout nouveau gouvernement dont la liste a été publiée ce mercredi.