Antony Blinken annonce une nouvelle aide d'un milliard de dollars à Kyiv

Une barquette de frites et un hamburger : c'est autour de ce dîner symbolique mangé dans un fast-food américain en pleine centre Kyiv, que le chef de la diplomatie américaine a annoncé le nouveau plan d'aide de Washington à l'Ukraine. Un milliard de dollars, et des livraisons d'armes, notamment des chars Abrams et des munitions à uranium appauvri.



"C'est un combat que nous devons mener et que nous gagnerons. Et mon message aujourd'hui au nom du président Biden et des États-Unis au peuple ukrainien est exactement le même que celui que nous avons soutenu avec vous pour assurer la survie de votre nation au cours de ces 20 derniers mois. nous serons à vos côtés pour déterminer votre avenir et reconstruire une Ukraine libre, résiliente et prospère" a déclaré Antony Blinken lors de sa conférence de presse.



C'est la première fois que les États-Unis entendent livrer à l'Ukraine de telles munitions, capables de percer les blindages, mais restent controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et les populations.





La France a quant à elle, annoncé qu'elle allait fournir plus de 150 drones de surveillance à l’Ukraine.