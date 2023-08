Après une prestation en France : Deux danseurs sénégalais se volatilisent dans la nature et créent un malaise

Ils ont été choisis grâce à leur talent de danseur, après avoir séduit le jury d'un concours de danse avant d'être envoyés à Paris par l'association Kaay Fecc pour représenter le Sénégal à la grande compétition internationale Fusion Concept Paris 2023.



Après une belle prestation chorégraphique, les deux danseurs ont agréablement impressionné le public. Mais nul n'aurait pensé que ces deux jeunes frères artistes avaient un autre projet en tête : se volatiliser dans la nature et devenir des sans-papiers.



Selon la directrice de l'association Kaay Fecc, c'est un coup dur qui mettra en difficulté sa structure envers les autorités diplomatiques.



D'après nos informations, les deux jeunes danseurs auraient bénéficié d'un soutien favorable de leur père qui était venu les voir à l'œuvre. Il est injoignable depuis leur disparition.



Ils sont partis en laissant leurs passeports et tous leurs bagages et leur visa expire le 15 septembre, selon la chorégraphe Gacirah Diagne qui se dit déçue.



"Dommage qu’après une prestation remarquée au Fusion Concept Paris 2023, Larry et Mbaye (Mame Abdoulaye Sène et Babacar Sène), originaires du Sénégal, aient choisi le statut de sans-papiers en France. Ils ont disparu après la finale. Malgré toutes les discussions tenues sur l’importance d’un retour au pays, on pensait qu’ils allaient ouvrir des portes. Ils vont contribuer à en fermer, au contraire. Ils ont abusé de la confiance des organisateurs du Fusion Concept Sénégal et de ceux de Paris. Ils ont même signé un engagement sur l’honneur. Ils ont décrédibilisé tous les danseurs sénégalais et au-delà. Si vous les croisez en France ou ailleurs, sachez qu’ils sont devenus des émigrés clandestins avec l’appui de leur famille proche. Ils rejoignent tous ceux qui l’ont fait jusque-là. Nous étions fiers d’eux jusqu’à hier, mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas...", a-t-on appris du communiqué rendu public par l'association Kaay Fecc.





































































seneweb