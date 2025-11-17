Arabie saoudite: 45 morts dans l’accident d’un car de pèlerins indiens

Quarante-cinq personnes, majoritairement des pèlerins indiens, sont mortes dans un accident de car près de la ville sainte de Médine, l’un des plus meurtriers depuis des années en Arabie saoudite, a annoncé lundi la police indienne.



“L’accident tragique d’autocar impliquant des pèlerins indiens en Arabie saoudite est bouleversant”, a déclaré V.C. Sajjanar, commissaire de police de Hyderabad, la ville du centre de l’Inde d’où seraient originaires un grand nombre de victimes.



Lors d’un point presse, il a indiqué que “selon les premières informations, 46 personnes se trouvaient dans le bus et malheureusement une seule personne a survécu”.



Les autorités saoudiennes n’ont pour leur part pas encore avancé de bilan, ni communiqué sur l’accident.



Plus tôt lundi, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait offert ses condoléances aux familles des victimes, affirmant que l’ambassade indienne collaborait avec les autorités saoudiennes sur place.



“Je suis profondément attristé par l’accident survenu à Médine impliquant des ressortissants indiens. Mes pensées vont aux familles qui ont perdu des êtres chers”, a écrit M. Modi, sur le réseau social X.



“Je prie pour le prompt rétablissement de toutes les personnes blessées. Notre ambassade à Ryad et notre consulat à Djeddah apportent toute l’aide possible”, a-t-il ajouté.



Les accidents de la route comptent parmi les principales causes de blessures et de décès en Arabie saoudite, avait affirmé l’ONU en 2023.















