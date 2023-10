Arrestation de Amadou Ba: Me Clédor Sy dénonce la « violation des droits de son client »

Amadou Ba, membre du directoire du parti Pastef qui a été interpellé hier-vendredi devant la Sentv, se trouve toujours dans les locaux de la Section de recherches sans être notifié des motifs de son arrestation. Une violation des ses droits, considère son avocat Me Clédor Ly.



« Amadou Ba de Pastef, est toujours à la Section de recherches où jusqu’à présent, les motifs de son arrestation ne lui sont pas encore notifiés par les gendarmes qui ont exécuté l’ordre d’une autorité, sans murmurer.

Les droits de Amadou Ba sont déjà violés, parce que jusqu’à présent, les officiers de police judiciaire ne lui ont pas notifié les raisons de son interprétation, au mépris de l’article 5 du règlement numéro 5 de l’UEMOA et du droit interne », a indiqué la robe noire.



Qui, fait savoir que « Amadou Ba est mandataire de Diomaye Faye pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 et, sa privation de liberté participe de la décision de l’Etat d’étouffer et de détruire tout ce qui pourrait empêcher au successeur choisi par le chef de l’Etat de réussir le coup d’Etat constitutionnel savamment mûri, mais brutalement mis en exécution « .









































































































dakaramatin