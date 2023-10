‘’Ascenseurs à l’arrêt, des climatiseurs en panne, des coupures d’eau…’’ dans la sphère ministérielle de Diamniadio : les travailleurs du secteur primaire haussent le ton

Décidément, ça cale dans tous les sens dans la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng qui rencontre depuis le mois de septembre dernier des problèmes. Cette alerte a été faite par l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. Il s’agit, selon ces syndicalistes dans un communiqué, des ascenseurs qui sont à l’arrêt, des climatiseurs qui ne marchent plus, des techniciens de surface qui ont déserté les lieux et des coupures d’eau. L’intersyndicale interpelle les autorités compétentes pour que des solutions soient trouvées dans les meilleurs délais. «Cette situation débouche sur de dures conditions auxquelles les travailleurs sont confrontés ces derniers jours. Ces dysfonctionnements sont dus à la grève de la société ‘’ENVOL’’, chargée d’assurer l’exploitation de la sphère ministérielle. L’intersyndicale a pris le soin d’aller rencontrer les responsables du service ‘’Envol’’ pour connaître le problème. Il se trouve que l’État du Sénégal leur doit de l’argent depuis près d’un an et la société ne parvient plus à assurer la continuité de ses services», a précisé Oumar Dramé.



Les travailleurs du secteur primaire alertent sur un dysfonctionnement, qui selon eux, affecte le fonctionnement des ministères des Pêches, de l’Agriculture, de l’Élevage, des Mines, de l’Industrie et des Microfinances. «Il est impensable que dans des bâtiments de 8 étages, les ascenseurs soient à l’arrêt obligeant les agents à prendre les escaliers. Dans les bureaux, la climatisation ne fonctionne pas et il n’y a pas d’eau avec des odeurs nauséabondes dues à l’absence d’entretien des toilettes, rendant les conditions de travail insoutenables. C’est vraiment la catastrophe totale», souligne la note. Cependant, l’intersyndicale interpelle directement le gouvernement du Sénégal pour prendre des mesures immédiates afin de résoudre ce problème et menace de plomber le service si rien n’est fait sous peu. «Nous serons obligés de rester purement et simplement chez nous car dans ces conditions infernales, aucun agent ne peut y travailler malgré notre ferme volonté d’assurer le service», concluent les syndicalistes du secteur primaire.



























Actusen