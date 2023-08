Assemblée nationale / Thierno Alassane Sall sur la situation au Niger : « Le Sénégal pour être faiseur de paix… »

Le député Thierno Alassane Sall au cours du vote du projet de loi sur la modification du code électoral, a souligné la situation qui prévaut au Niger. « Le peuple du Niger est en train de vivre une situation extrêmement grave et il faut souligner que ceci est préoccupant », dira le parlementaire qui craint des répercussions sur les pays environnants. Toutefois, Thierno Alassane Sall estime que le Sénégal doit être un faiseur de paix, et non un simple participant à une quelconque confrontation.