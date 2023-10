Assemblée nationale : Voici la liste des 14 présidents de commission

Commission des finances et du contrôle budgétaire : M. Seydou DIOUF







Commission des affaires économiques : M. Mady DANFAKHA



Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports : Mme Sokhna BA N°2



Commission du développement rural : M. Cheikh SECK



Commission du développement durable et de la transition écologique : Mme Rokhaya DIOUF



Commission de l’énergie et des ressources minérales : M. Abass FALL



Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains : M. Moussa DIAKHATE



Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine : M. Mamadou Oury Baïlo DIALLO



Commission de la défense et de la sécurité : M. Nicolas NDIAYE



Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs : M. Oumar SY



Commission de la culture et de la communication : M. Malick FALL



Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale : Mme Mame Guèye DIOP



Commission de comptabilité et de contrôle : Mme Amy NDIAYE



Commission des délégations : M. Mohamed Ayib Salim DAFFE

































































































Le Soleil