Assistance à hauteur de 500 000 FCFA : Le ministère annonce une nouvelle vague de 580 ex-détenus

Une nouvelle phase est ouverte dans la distribution de l’assistance aux ex-détenus. Le ministère de la Famille et des Solidarités a annoncé, ce jeudi, qu’à la date du 28 mai 2025, une cohorte supplémentaire de 580 ex-détenus a bénéficié de transferts. Ce qui porte le total à 1268 ex-détenus assistés.



Pour ce qui est des familles des personnes décédées, le rythme est plus lent en raison de la nécessité de fournir un jugement d'hérédité, pièce maîtresse du dossier d'assistance, informe le ministère. Au jour d’aujourd’hui, ce sont Cinq (5), familles qui ont pu accomplir cette formalité à date.



S'agissant de la prise en charge médicale,123 victimes ayant des dossiers médicaux approuvés ont été accompagnées par la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale pour une enveloppe de 142 869 000 FCFA, informe-t-il.



Le ministère a rappelé que dans la première cohorte, un premier lot de 688 ex-détenus a été assisté par ses services, à raison de 500.000 FCFA chacun. Ce premier lot a été complété avec les ressources logées au Fonds de Solidarité nationale.

































igfm