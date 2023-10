Attaque à Arras : la France passe en alerte « urgence attentat »

Un enseignant tué et deux blessés graves.



Un homme armé d’un couteau a ce vendredi 13 octobre 2023 tué un enseignant, Dominique Bernard, un professeur de français, et fait deux blessés graves, dans la cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras (Pas-de-Calais), qui comprend notamment un collège et un lycée. L’assaillant a crié « Allah Akbar » avant de passer à l’acte. Il a été interpellé.



L’assaillant était fiché S. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, Mohammed Mogouchkov, est un ancien élève de l’établissement de nationalité russe. Il est âgé de 20 ans et était arrivé en France en 2008. Il est fiché S et était surveillé par la DGSI. Il avait été contrôlé jeudi. Son frère a été interpellé à proximité d’un autre lycée. Au total, huit personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête.



Emmanuel Macron dénonce « un assassinat sauvage et lâche ».



Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu sur place, dénonçant « la barbarie du terrorisme islamiste » et appelant les Français à rester « unis ». Il était accompagné de Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur, et de Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale. Ce dernier, qui doit rencontrer les syndicats enseignants dans la soirée, a demandé à ce que la sécurité des établissements scolaires soit renforcée « sans délai ».



« Urgence attentat », qu’est-ce que cela signifie ?

Il s’agit du plus haut niveau de vigilance du plan Vigipirate, qui en compte trois. « Le niveau urgence attentat peut être mis en place à la suite immédiate d’un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise », explique le site du ministère de l’intérieur.