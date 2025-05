Attaque armée à Ziguinchor : Des collecteurs de noix de cajou pris pour cible, près de 30 millions F CFA emportés

La tension remonte en Casamance. Ce mercredi 14 mai, une attaque à main armée a ciblé un convoi de collecteurs de noix de cajou sur le tronçon Boussoloum–Niadiou, dans la commune de Boutoupa Camaracounda, à proximité de Niaguis, dans le département de Ziguinchor.



Selon des sources locales interrogées par les médias, un groupe d’environ trente opérateurs a été pris en embuscade avant-hier, en pleine journée, par des hommes armés. Décrits comme méthodiques et déterminés, les assaillants ont contraint leurs victimes à remettre tous leurs biens. Le préjudice est estimé à près de 30 millions de francs CFA. Malgré la violence de l’attaque, aucun blessé n’a été signalé. Les braqueurs ont relâché les collecteurs après les avoir délestés de leur argent et de leurs effets personnels. L’armée, rapidement alertée, a déployé ses éléments pour sécuriser la zone.



Ce nouveau braquage survient dans un contexte particulièrement tendu. Il fait suite à l’attaque de Djinaky, dans le département de Bignona, ainsi qu’à un autre braquage récemment commis sur l’axe Diouloulou–Kafountine. Autant d’incidents qui alimentent la peur dans les zones rurales, déjà fragilisées par un dispositif sécuritaire jugé insuffisant.



La région de Ziguinchor connaît actuellement un afflux important d’acheteurs étrangers, notamment asiatiques, attirés par le boom de la filière cajou. Une présence qui suscite convoitises et tensions, alors que les zones de collecte restent peu sécurisées. Ce climat d’insécurité menace non seulement les acteurs économiques, mais aussi la stabilité d’une activité vitale pour des milliers de familles locales.



Face à cette recrudescence de violences, il est urgent de renforcer les dispositifs de sécurité et de protéger les circuits économiques en zone rurale.

































































































Le Soleil