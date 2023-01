Atteint d'une tumeur, l'animateur Guin Thieuss méconnaissable sur son lit d'hôpital

Le promoteur culturel et ex-animateur de la Rts s'était bien fait rare au petit écran. Etabli entre les Etats Unis, le Canada et l'Angleterre, il déroule depuis quelques années ses activités à travers le monde.



Sur sa nouvelle apparition via son compte Tik Tok, l'artiste revient sur les causes de sa longue absence.

Il révèle être en rémission d'une tumeur dans la tête qui a heureusement pas touché son cerveau.



Connu pour son franc-parler, l'artiste a reçu un soutien inconditionnel des Sénégalais qui lui souhaitent une bonne remise en forme.



Pour rappel, le 15 décembre 2018, l'homme a été victime d'une "tentative d'assassinat". Malgré la plainte contre X qu'il avait déposée, l'affaire n'a pas toujours connu de suite..























































seneweb