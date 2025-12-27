NÉCROLOGIE : L’ANCIENNE GLOIRE DE LA LUTTE BIRAHIM NDIAYE N’EST PLUS

Le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Birahim Ndiaye, ancienne figure emblématique de l’arène, est décédé ce vendredi à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie.



Ancien sociétaire de la célèbre écurie de Fass, Birahim Ndiaye a marqué son époque par son talent, sa discipline et son engagement pour la lutte traditionnelle. Considéré comme un champion hors pair, il a remporté de nombreux combats et gagné le respect du public et de ses pairs.



Après sa carrière sportive, Birahim Ndiaye a continué à servir la lutte en fondant l’école « Saku xam xam », dédiée à la formation et à l’encadrement des jeunes lutteurs. À travers cette initiative, il a contribué à transmettre les valeurs de courage, de respect et de persévérance aux nouvelles générations. Avec sa disparition, la lutte sénégalaise perd l’un de ses grands serviteurs. Son nom et son héritage resteront gravés dans l’histoire de ce sport.





















































Rts