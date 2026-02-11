Également poursuivis pour complicité d’offre ou cession de drogue, la note se corse pour Pape Cheikh Diallo et CIE !

Tout porte à croire que ce n’est pas demain la veille l’élargissement de Pape Cheikh Diallo et Cie. Et pour cause ? Dakarposte tient de sources judiciaires qu’ils sont également poursuivis pour offre et cession de drogue.

Et, des informations en notre possession, il ressort que les sentences encourues ont été durcies sous nos cieux.



En clair, les auteurs et complices de cession ou d'offre encourent généralement des peines allant de 10 à 20 ans de travaux forcés.



Aussi, avons-nous appris que le tribunal peut prononcer une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies.

En droit Sénégalais, le complice est puni comme l'auteur principal de l'infraction. Sont considérés comme complices ceux qui, sciemment : aident ou assistent l'auteur dans les faits de préparation ou de consommation (transport, stockage, intermédiation), fournissent des moyens (locaux, véhicules, aide financière) pour réaliser l'offre ou la cession et ceux qui incitent directement ou indirectement à commettre ces délits, même si l'incitation reste sans effet (peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement dans ce cas spécifique).



Tous les mis en cause de cet esclandre, qui sont d'ailleurs encore entendus depuis hier, ont été placés sous mandat de dépôt le 9 février 2026. Ils sont actuellement en détention provisoire à la citadelle de Rebeuss.

Le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Guédiawaye a ouvert une information judiciaire aux fins d’approfondir l'enquête.

Quid des chefs d'inculpation initiaux ? Le groupe est poursuivi pour :

•⁠ ⁠Actes contre nature (homosexualité).

•⁠ ⁠Transmission volontaire du VIH : des rapports non protégés sont évoqués par l'enquête de la Gendarmerie de Keur Massar.

•⁠ ⁠Association de malfaiteurs.

•⁠ ⁠Mise en danger d’autrui

•⁠ ⁠Blanchiment de capitaux : une nouvelle charge ajoutée par le magistrat instructeur.

L'enquête a débuté suite à des révélations sur des échanges WhatsApp et des rencontres privées.