UCAD : la police aux trousses des présidents d’amicales

Les présidents d’amicales de facultés de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar sont dans le collimateur des forces de police. Selon un étudiant interrogé par la Rfm, quatre dirigeants d’amicales ont été arrêtés et se trouvent actuellement entre les mains des policiers. Ces arrestations font suite aux échauffourées ayant eu lieu sur le campus de la première université du Sénégal et qui se sont soldées par la mort du jeune Abdoulaye BA.