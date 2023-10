Au moins 21 morts dans un accident de bus à Venise

"Une scène apocalyptique" : ce sont les mots utilisés par le maire de Venise pour décrire l'accident de bus intervenu hier soir à Mestre (une localité de la ville italienne), vers 19h30.



Au moins 21 personnes sont mortes, dont deux enfants, et une vingtaine d'autres sont hospitalisées, parfois dans un état très grave. Les autorités s'attendent à un bilan plus lourd dans les prochains jours.

Les victimes identifiées, en plus du chauffeur italien, sont des touristes ukrainiens, croates, français et allemands. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que le président du Conseil, Charles Michel, ont exprimé leurs condoléances.



Le véhicule a quitté la route pour une raison encore inconnue puis a enfoncé le rail de sécurité, avant de chuter du pont sur lequel il roulait et de s'écraser, plus de dix mètres plus bas. Il a immédiatement pris feu.

Le ministre de l'intérieur italien, Matteo Piantedosi, estime que l'alimentation en méthane a été un facteur aggravant dans l'accident.

Le bus effectuait la navette entre le centre de la ville et un camping en périphérie.

Le maire de Venise a déclaré l'état de deuil.