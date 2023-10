Audience Cour suprême sur l’affaire Sonko : Juan Branco lance une pique à Antoine Diom

L’avocat franco-espagnol, Juan Branco, a révélé, ce mercredi, que la requête contre le refus, par la Direction générale des élections (DGE) de remettre les fiches de parrainage au mandataire d’Ousmane Sonko sera vidée le vendredi 6 octobre.

« La Cour suprême du Sénégal audiencera le référé liberté que nous avons déposé sur les formulaires de parrainage vendredi à 15 h », a-t-il posté sur X. Il appelle les militants et sympathisants de l’ex-Pastef de s’y rendre massivement, l’audience étant publique.





Et c’est lancer une pique au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. « @AFADiome, m’autorisez-vous à me rendre à Dakar plaider le dossier ? », a demandé Me Branco.

Pour rappel, lors de son dernier séjour jugé illégal, le conseil du maire de Ziguinchor a été interpellé vers Rosso, incarcéré à Dakar avant d’être rapatrié en France à la suite d’un contrôle judiciaire.











































































dakarmatin