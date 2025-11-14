Dakarposte.com - Le site des scoops
Autoroute « A3 »:8 départements, avec 4 pôles économiques majeurs (Dakar, Thiès, … Saint-Louis) traversés – Le point sur la visite de terrain du ministre, Déthié Fall !

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 14 Novembre 2025 à 09:01 modifié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 15:04

Le ministre des Infrastructures veille à la mise en œuvre rigoureuse des directives du Chef de l’État et du Premier ministre. Déthié Fall, surnommé «Homme d’Action », constamment sur le terrain et… avant l’heure ouvrable, depuis sa nomination à la tête de ce département névralgique, a fait hier l’état des lieux du chantier de l’autoroute Dakar-Saint Louis.


Flanqué de l’honorable député Assane Diop , entre autres collaborateurs, il a quitté son douillet bureau, bravé les intempéries, parcourant plusieurs kilomètres pour rallier l’autoroute tant attendue « Ila Saint-Louis ». Avant d’arriver sur la « Petite Cité Océane » (ancienne appellation de Saint-Louis), autrefois capitale politique de la colonie et de l’Afrique occidentale française, Déthié et Cie ont, sans relâche, fait un crochet sur plusieurs endroits, notamment à Tivaouane pour passer au peigne fin les travaux en cours- qui, normalement s’achèveront en début 2027- dont une enveloppe de 7 milliards FCFA a été approuvée pour ce que d’aucuns appellent prosaïquement « les aménagements connexes ».

« Cette visite avait pour but de vérifier l’avancement des travaux et de garantir que les délais, les normes techniques et les engagements contractuels sont respectés » fait savoir notre confrère de l’Astre National (Le Soleil).

S’agissant de ce vaste chantier, nous avons également pu glaner tard, sous le ciel étoilé de Dakar, de Pfo Africa, que dans le cadre des programmes d’émergence, en particulier celui de la vison 2050, les pouvoirs publics visent à doter le pays d’un réseau autoroutier de 900 kilomètres en 2030.
En effet, après la mise en service des autoroutes A1 et A2, respectivement de Dakar à Mbour et de l’aéroport Blaise Diagne (AIBD) à Thiès puis Touba, le gouvernement sénégalais poursuit son programme en actant la réalisation de l’autoroute A3 qui va relier Dakar à Saint-Louis après un trajet de 200 kilomètres.
L’A3 traversera 8 départements, avec 4 pôles économiques majeurs (Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis).
Cette nouvelle liaison revêt une importance économique stratégique. Elle s’inscrit dans le projet de connectivité des pôles économiques du pays avec des artères sécurisées et fiables. Elle doublera l’actuel route national N1, particulièrement encombrée.
Elle facilitera l’accès aux gisements gaziers et pétroliers de Kayar et de « Grand Tortue Ahmeyin » au large de Saint-Louis. Elle permettra également l’acheminement rapide des produits halieutiques et agricoles issus des Grandes Niayes qu’elle longe tout du long. Enfin elle donnera une impulsion au développement touristique autour de Saint-Louis qui bénéficie d’atouts majeurs pour l’écotourisme (parcs nationaux de la Langue de Barbarie et des oiseaux du Djoudj) et pour le tourisme culturel attiré par l’inscription de la ville historique de Saint-Louis sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Afin de faciliter sa réalisation, le projet global a été scindé en cinq lots avec des financements internationaux dédiés.
PFO AFRICA SÉNÉGAL et PFO CONSTRUCTION ont été chargées de la construction du premier tronçon.
Le tracé part de la VDN (Voie de dégagement Nord, Dakar), à hauteur du Lac Rose, et rejoint Tivaouane, après avoir desservi les villages de Kayar, célèbre pour son port de pêche artisanale, et de Noto dont la production maraîchère alimente toute la région.

Le projet comprend la construction de 55 km en 2 x2 voies, depuis Dakar jusqu’à Tivaouane, d’un échangeur à hauteur du Lac Rose et de trois échangeurs en trompette, respectivement à Kayar, Noto et le contournement de Tivaouane. Le tracé nécessitera la construction de 33 ouvrages d’art. Le parcours fera l’objet d’un aménagement paysager, et sera équipé de l’éclairage public et d’équipements et de télésurveillance.

