Autoroute Ila Touba: Un accident fait un mort et plusieurs blessés

n accident a été enregistré avant-hier mardi sur l’autoroute Ila Touba. Il faisait exactement 18 h25 minutes, ce mardi . Un véhicule de transport en commun communément appelé « Cheikhou Cherifou » immatriculé AA -998- CK s’est renversé alors qu’il roulait à vive allure. Les occupants venaient de Dahra Djoloff et voulaient rejoindre Dakar.



Le drame a eu lieu à environs 08 kilomètres du péage de Touba. Le bilan provisoire fait état d’un mort ( un homme) et de plusieurs blessés. Une ambulance qui passait par là se charge à l’instant de transporter les victimes les plus grièvement, détaille Rewmi.