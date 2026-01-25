Awalé: Samba Talla Sarr claque la porte d'Abdourahmane Diouf et rejoint Pastef

C’est une démission qui marque un tournant dans la vie du Parti Awalé. Samba Talla Sarr, jusque-là porte-parole de la formation dirigée par Abdourahmane Diouf, a annoncé son départ de toutes ses fonctions pour rejoindre le parti au pouvoir , Pastef.

Dans une lettre adressée au président du parti et à la direction nationale, Samba Talla Sarr explique avoir pris une décision « mûrement réfléchie » après une période de questionnement personnel. Il quitte ses postes de porte-parole, de délégué national chargé des ressources naturelles, de coordonnateur communal de Méckhé et de coordonnateur départemental de Tivaouane.

L’ancien cadre d’Awalé évoque un « profond sentiment d’incompréhension et de désappointement » face à la ligne politique adoptée par son parti. Selon lui, l’alignement avec des acteurs issus d’une « classe politique révolue et assimilée à un consortium d’intérêts a compromis la cohérence initiale du projet"

Samba Talla Sarr dénonce également un silence institutionnel prolongé et une mise à l’écart des instances de décision. Il affirme ne plus avoir été convié aux réunions des délégués nationaux, aux rencontres départementales ni aux groupes de structuration en ligne.

« Le respect mutuel, la considération des cadres et la reconnaissance du travail accompli constituent des fondements essentiels de toute organisation politique crédible et durable. Or, force est de constater que ces principes ne sont plus réunis en ce qui me concerne », écrit-il.

Fidèle à ses valeurs de souveraineté, de patriotisme et de politiques structurelles, Samba Talla Sarr a choisi de poursuivre son engagement au sein de Pastef, parti avec lequel Awalé avait déjà partagé une vision commune dans l’opposition.

Il se dit reconnaissant des expériences vécues au sein d’Awalé, mais estime que son départ est dicté par « la cohérence personnelle, la dignité et la fidélité à ses valeurs ».



























































seneweb