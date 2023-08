BASKET : Tapha GAYE quitte officiellement son poste d'entraîneur des Lionnes

"C‘était mon dernier match avec l‘équipe féminine. Je l'avais décidé avant la compétition. Il y aura la nomination d‘un autre sélectionneur dans les mois à venir pour préparer 2025 (Afrobasket). Une mission se termine et autre viendra, je félicite les joueuses. Ça n'a pas jamais été facile, mais le plus important c'est qu'on est arrivé en finale. Je souhaite bon vent au prochain sélectionneur. Je suis fier du peuple sénégalais. Nous avons été des encouragés", a-t-il dit en conférence de presse.



Parlant de la défaite (84-74) face au Nigeria, Tapha Gaye s'est expliqué. "Je tiens à féliciter mes joueuses qui ont tout donné. Je magnifie la volonté qu'avaient les joueuses de faire quelque chose. Mais c'était difficile pour elles, surtout que beaucoup découvraient la compétition. Quand on court derrière le score, ce n'est pas facile mais on s'était bien préparé. En venant, on voulait être sur le podium, mais il est trop tôt pour faire le bilan. Le Nigeria est très fort, il faudra beaucoup travailler."

























































































igfm