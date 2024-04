BIRAME SOULEYE DIOP, MINISTRE DE L’ENERGIE, DU PETROLE ET DES MINES | UN STRATEGE POUR RELEVER LES DEFIS MAJEURS

Birame Soulèye Diop, membre éminent du parti Pastef-Les Patriotes et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, a été nommé à la tête du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Issu du prestigieux lycée Malick Sy, il a ensuite poursuivi ses études à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, où il a croisé le chemin d’Ousmane Sonko, figure influente de la politique sénégalaise. Fort de son succès académique, il a obtenu un DEA en droit avant d’intégrer brillamment l’École nationale d’administration (ENA).



Actuellement en tant que député et maire de la commune de la Zone Nord de Thiès, située à 70 kilomètres de Dakar, Birame Soulèye Diop se trouve dans l’obligation de se conformer à la suggestion émise par le Premier Ministre, Ousmane Sonko, en démissionnant de ces deux fonctions dans un délai d’un mois.



Le secteur gazier et pétrolier, placé sous la responsabilité de Birame Souleye Diop, revêt une importance cruciale pour l’économie sénégalaise, surtout avec l’approche de l’exploitation prochaine des nouvelles découvertes pétrolières prévues pour juillet 2024.



Le mandat de Birame Souleye Diop comprendra la révision des contrats d’exploitation, une priorité mise en avant par le gouvernement Sonko lors de sa campagne électorale, mettant en évidence la nécessité de conditions plus avantageuses pour le Sénégal dans l’exploitation de ses ressources naturelles.





















































Rts