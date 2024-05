GABRIEL ATTAL ANNONCE L'ANNULATION DU PASSAGE DE LA FLAMME EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Les Néo-Calédoniens ne verront pas la flamme olympique. Après plusieurs jours d'émeutes dans l'archipel ultramarin, le Premier ministre a annoncé que le relais de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie, prévu le 11 juin, était annulé, a appris BFMTV auprès de participants à une réunion à Matignon.



Le Premier ministre Gabriel Attal réunissait depuis 19 heures à Matignon les comités de liaison parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie, qui rassemblent la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, le président du Sénat Gérard Larcher ainsi que les présidents de chaque groupe parlementaire ou leurs représentants.



Des parlementaires de Nouvelle-Calédonie et les présidents des deux commissions des Lois en faisaient également partie. Ils devaient y évoquer la crise qui sévit dans l'archipel depuis plusieurs jours, en réaction à une réforme du corps électoral que contestent par les indépendantistes.





Un "moment fort" à Nouméa annulé

D'après le comité olympique, la flamme olympique devait passer pour la première fois sur le sol de la Nouvelle-Calédonie. Des relais en VTT, à cheval et en pirogue étaient prévus lors de cette journée dédiée à l'archipel. Le grand public était même convié au passage à Nouméa pour un "moment fort" où "une haie d’honneur géante" devait être formée "avant que le chaudron ne soit allumé".



Mais, depuis le début de la semaine, le grand Nouméa est le théâtre d'émeutes qui ont fait cinq morts, dont deux gendarmes, et des centaines de blessés, selon les autorités. Ces dernières s'étaient pourtant réjouies ce vendredi d'un recul des violences, grâce à l'état d'urgence, même si certains quartiers de Nouméa restaient hors de contrôle.