Babacar Fall de la RFM arrêté !

Des éléments de la police ont fait irruption dans les studios en pleine émission, interrompant la diffusion du programme « RFM Matin ». Le directeur de la Redaction, Babacar Fall, également journaliste à la station, a été menotté et conduit manu militari vers une destination encore inconnue.



Cette intervention survient quelques minutes après la diffusion d’un entretien exclusif avec le journaliste Madiambal Diagne, actuellement en fuite en France et visé par un mandat d’arrêt international. Un entretien similaire annoncé la veille sur 7TV avait déjà entraîné l’interruption brutale des programmes de la chaîne par la gendarmerie.















Igfm