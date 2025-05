Bad: Amadou Hott salue le soutien “extraordinaire” du Président Bassirou Diomaye Faye

« Les Actionnaires de la Banque africaine de développement ont décidé. Je félicite Dr. Sidi Ould Tah, président-élu, et lui souhaite plein succès dans ce rôle de leadership vital pour notre continent », a-t-il déclaré dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, saluant également l’ensemble des candidats engagés dans la course.



Amadou Hott a exprimé une reconnaissance particulière envers le président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son engagement personnel et son soutien constant. Il a aussi remercié le gouvernement du Sénégal, qualifiant son appui institutionnel et diplomatique d’« exceptionnel ».



Reconnaissant envers les pays qui ont soutenu sa candidature, l’ex-vice-président de la Bad a également salué son équipe de campagne et ses proches : « À l’équipe extraordinaire, aux amis et partenaires qui ont tout donné pour notre mission, et à ma famille bien-aimée pour le soutien indéfectible. Merci infiniment. »



Malgré cette défaite, Amadou Hott laisse entendre que son engagement pour le développement du continent est loin d’être terminé : « L’aventure continue », conclut-il.







































Le Soleil