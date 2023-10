Bande de Gaza: l'UE ouvre un couloir aérien humanitaire via l’Égypte

Un premier vol est déjà arrivé. Il est parti lundi de Dubaï vers l'aéroport d'El Arich, dans l'est de l'Égypte, à une heure de route du point de passage de Rafah. Un autre vol décollera mercredi de Copenhague au Danemark. Abris temporaires, soins hygiéniques, médicaments et fournitures sanitaires composeront l’essentiel des cargaisons qui devront ensuite entrer en Palestine, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.



« Les Palestiniens de Gaza ont besoin d’une aide humanitaire – ils ne peuvent pas payer le prix de la barbarie du Hamas, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. C’est la raison pour laquelle la commission a annoncé le triplement de l’aide humanitaire aux civils à Gaza qu’elle porte à 75 millions d’euros, et par ailleurs nous lançons un couloir aérien humanitaire européen vers la bande de Gaza via l’Égypte. Les vols emporteront des biens humanitaires et nous continuerons à travailler avec nos partenaires de la région pour évaluer et répondre aux besoins sur le terrain. »



Israël doit respecter le droit humanitaire international



Après les cafouillages au sein de la Commission européenne la semaine dernière quant à l’arrêt de l’aide au développement pour l’autorité palestinienne, Ursula von der Leyen réaffirme l’engagement humanitaire de la commission ; elle insiste aussi sur la nécessité pour Israël de respecter le droit humanitaire international à Gaza, ce qu’elle avait négligé de dire vendredi 13 octobre lors de son voyage en Israël.



Concrètement, l'UE affrète les avions et c'est l'Unicef qui fournit le matériel. En Égypte, ce sont les organisations humanitaires déjà présentes sur place qui se chargeront d'acheminer la cargaison jusqu'à Gaza, mais pour l'instant, c'est impossible, Rafah reste fermé. L'idée pour Bruxelles est que tout soit prêt en attendant l'ouverture d'un accès.



Une source à la Commission européenne indique que d'autres vols sont d'ores et déjà envisagés la semaine prochaine.



Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre, la plupart des civils tués le jour de l'attaque. Le Hamas a en outre capturé 199 otages, selon Israël. Les représailles israéliennes ont tué au moins 2 750 personnes à Gaza, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales.



















































Rfi