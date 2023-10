Bill Gates : «Ce que je pense du Sénégal… »

« Le Sénégal se distingue comme étant un leader dans le domaine de la R&D en santé. Et ce, parce que vos indicateurs dans de nombreux domaines importants tels que la mortalité infantile et la nutrition sont remarquables. En fait, j'ai une équipe qui a étudié les progrès réalisés au Sénégal pour voir ce que vous faites si bien, afin que d'autres pays puissent s'en inspirer » dit il.





Bill Gates d’ajouter : « Je suis particulièrement impatient de visiter l'Institut Pasteur de Dakar pour voir les travaux de pointe qui y sont menés, notamment les nouvelles méthodes de fabrication de vaccins et de suppléments nutritionnels probiotiques pour aider à la croissance des enfants ».





S‘il y a une chose que le co-fondateur de la fondation Bill &Mélinda Gates a hâte de découvrir c’est le plat national du pays : « Et, bien sûr, pendant mon séjour, j'ai hâte de goûter au ‘‘Thiéboudienne’’. La cuisine, la culture, la créativité et l'innovation des Sénégalais font de ce pays un endroit exceptionnel ».























































































































igfm