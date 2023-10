Blessé par un pétard : Mory Diaw forfait contre le Cameroun ?

La bêtise des supporters a de nouveau fait son apparition ce week-end. Alors que Montpellier se dirigeait vers une victoire tranquille face à Clermont (4-2), un jet de pétard en direction du gardien auvergnat Mory Diaw a précipité l'arrêt du match. Évacué sur civière, le portier sénégalais est "choqué" selon son coéquipier Johan Gastien.



"Il est choqué comme quelqu’un qui s’est pris une projectile à un mètre de lui. Moi j’avais surtout peur pour lui parce que j'étais juste à côté, j’ai vu où c’était tombé. Il est choqué, dans un état de choc. Médicalement, il faut voir avec les médecins. J'ai eu peur pour lui. Quand je vois la civière qui met 15 ans à arriver", a-t-il pesté au coup de sifflet final. "Il faut que ce soit à 35 ans que je vive ça. C’est dramatique d’en arriver là. Ça ne devrait jamais arriver et encore moins en fin de match, alors qu’ils ont le match gagné. Je ne comprends pas leur action. Je ne comprends pas ce que ces gens-là foutent déjà dans un stade déjà. Je suis déçu du football et de l'ampleur que ça prend."



"Il faut qu'il se repose"



Le milieu clermontois juge "incompréhensible" le dérapage des supporters montpelliérains, responsables de "l'agression" sur Mory Diaw. "Ça arrive trop souvent ces derniers temps. J'espère qu'il y aura des sanctions. C'est triste pour les joueurs de Montpellier parce qu'ils méritent leur victoire mais il faut sévir. On est content que la trêve arrive car cela va nous permettre de penser à autre chose et d'oublier ce qu'il s'est passé, même si on n'oubliera pas. Pour Mory (Diaw), il faut qu'il se repose car c'est lui le principal concerné." Ce qui nous pousse à penser que le gardien sénégalais de Clermont pourrrait déclarer forfait pour le match amical Sénégal-Cameroun prévu le 16 octobre 2023 à Lense (France).



Du côté du MHSC, Laurent Nicollin a sorti la sulfateuse pour égratigner le comportement de ses supporters. "Mon sentiment? Ecoeurement, désillusion et beaucoup de tristesse, amorce le président du MHSC en conférence de presse, comme relayé par France Bleu Hérault. Quand tu mènes 4-2 à cinq minutes de la fin du match et que potentiellement tu es 6e ce soir, avec les joueurs qui se sont cassés le cul pendant trente minutes à dix... C'est un sentiment de dégoût. Qu'une espèce de connard jette un truc de la tribune à un moment donné ça devient pénible et surnaturel (...) Quand tu te casses le cul à faire quelque chose de bien... On nous reproche souvent de ne pas avoir d'ambitions, mais avec des connards comme ça, on ne risque pas d'avoir d'ambition. C'est pénible et usant. Je pense à mon coach et mes joueurs, qui ont fait un gros match à dix et le résultat était là. Est-ce qu'il y aura match perdu, à rejouer...? La Ligue va sûrement nous convoquer", répond-il sur les suites de l'incident, qui ne devraient pas tarder à être connues.