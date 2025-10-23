Bourreau d’une fille sans défense, deux agresseurs arrêtés par la SU pour vol à main armée à bord d’un scooter

Chapeau bas aux limiers de la Sureté Urbaine de Dakar ! En effet, sous la supervision du commissaire Ismaila Goudiaby, les perspicaces limiers de la SU sis au commissariat central de Dakar ont réussi à cravater le duo d’agresseurs qui a détroussé une fille. La vidéo de l’agression est, d’ailleurs, virale sur les réseaux sociaux.



Solo Quotidien a appris que l’un d’eux, répondant au nom de Mohamed Ndiaye, qui dit habitant de Tivaouane Peul a été d’abord mis aux arrêts.

Formellement identifié par la victime, il est passé à table avant de balancer son acolyte surnommé Oussou.

Une perquisition a eu lieu au domicile de Mohamed Ndiaye. Les policiers, mandatés par leur boss, y ont découvert un lot d’armes blanches dont celle utilisée au moment de l’agression, un cagoule, une sac de dame, et une moto.

Ndiaye est alors mis « au frais » (placé en position de garde à vue)pour Association de malfaiteurs, vols commis en réunion avec usage d’arme blanche et de moyen de locomotion.

Peu de temps après, le nommé Ousmane OUATE alias Oussou bb, est cerné .



Tout est parti de la plainte de la victime, Déguène Ndiaye contre X pour vol avec violence.

Dans sa déposition, elle explique sa mésaventure, c’est-à-dire que deux individus, à bord de scooter, l’ont agressé, l’un usant d’un couteau aux fins de lui chiper son sac à main.

Munis de la déclaration détaillée de la plaignante, des images exploitées provenant d’une caméra installée à un jet de pierres des lieux de l’agression, Goudiaby et ses éléments se lancent, sans tarder, aux trousses des malfrats. Qui sont finalement tombés dans leur souricière.