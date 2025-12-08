Le vice-amiral Oumar WADE nommé CEMGA

Le vice-amiral Oumar WADE, jusque-là chef de l’État-major particulier du président de la République (CEMPART) depuis le 10 avril 2023, a été nommé chef d’État-major général des Armées (CEMGA).



Il devient ainsi le premier officier de marine à accéder à cette haute fonction dans l’histoire militaire du pays.





Il succède au général d’armée Mbaye CISSÉ, admis à la deuxième section des officiers généraux à compter du mois de février prochain.