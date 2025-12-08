Diamaguène sous le choc : un ASP arrêté pour des abus répétés sur une fillette de 11 ans

Le quartier de Diamaguène Sicap Mbao est plongé dans la stupeur après l’arrestation d’un Agent de Sécurité de Proximité (ASP) accusé d’abus sexuels répétés sur sa cousine âgée d’à peine 11 ans.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, il s’agirait d’un cycle de violences qui durerait depuis près de quatre ans.



Une plainte qui révèle l’horreur





Dans la soirée du 5 décembre 2025, vers 21 heures, le commissariat de Diamaguène a été saisi d’une plainte déposée par N. Diouf, habitant près de l’arrêt de bus Tata 78.

La plainte vise Doudou Ndiaye, domicilié à la même adresse, soupçonné d’avoir abusé de sa jeune cousine, F. B. N., née en 2014.



Entendue en présence de sa mère, la fillette a expliqué que son cousin la soumettait à des actes sexuels depuis près de quatre ans.

Elle affirme n’avoir jamais osé parler, car le mis en cause la menaçait de mort avec un couteau.



Le révélateur : des symptômes inquiétants





Ce n’est qu’après que sa mère a remarqué des pertes anormales chez l’enfant qu’elle a commencé à lui poser des questions.

Acculée et en pleurs, la fillette a alors révélé l’identité de son agresseur, déclenchant immédiatement la procédure de signalement.



Une tentative de fuite déjouée





Aussitôt informés, les agents ont été dépêchés sur le terrain.

Selon les premières informations, Doudou Ndiaye, 37 ans, s’apprêtait à fuir après avoir appris que la plainte avait été rendue publique.



Les éléments de la brigade de recherches l’ont finalement interpellé avant sa tentative d’évasion.

Lors de ses premiers interrogatoires, il a reconnu les faits.



Mise en détention pour des accusations extrêmement graves





Le suspect, qui se présente comme ASP en service à la Cité Scat Urbam, a été placé en garde à vue, puis écroué pour :



abus sexuels répétés sur mineure,

menace de mort,

pédophilie.











































