Journée des martyrs : L'apparition bouleversante d’Awa Coly, « le bébé pensionnaire du Camp Pénal »

La présence de la petite Awa Coly à la Journée des Martyrs, ce 7 décembre au Grand Théâtre national de Dakar, a suscité une vive émotion et attiré tous les regards. Surnommée « le bébé pensionnaire du camp pénal », Awa n’avait que 9 mois lorsqu’elle a été obligée de séjourner en prison aux côtés de sa mère, Aramata Djiba.



L’arrestation d’Aramata Djiba et d’autres membres de la famille Bodian avait eu lieu en 2023, ce qui a contraint le nourrisson à grandir derrière les barreaux. Sa présence a exhumé de douloureux souvenirs, particulièrement chez les anciennes détenues politiques qui avaient partagé la cour carcérale avec elle.



Aujourd’hui, une vive polémique agite la toile, incriminant le sens de l’humanité des autorités d’alors pour avoir permis qu’un nourrisson soit incarcéré.



Pour rappel, la famille Bodian avait été arrêtée et poursuivie sous les chefs d’accusation suivants : association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat et complot contre l’autorité de l’État, provocation directe à un attroupement armé, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, fabrication et détention d’arme sans autorisation administrative préalable.



