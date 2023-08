Branco libéré avec un ordre d’expulsion vers la France !

"Juan Branco vient d’être libéré sous contrôle judiciaire, avec un ordre d’expulsion vers la France. C’est un immense soulagement. Merci à tous pour votre mobilisation.", a publié Me Robin Binsard. Juan Branco, qui était sous le coup d’un mandat d’arrêt, a été arrêté samedi par la police mauritanienne qui a remis l’avocat aux autorités sénégalaises. Entendu à la Division des investigations (Dic), il a ensuite fait face au Juge d’instruction.



Le magistrat instructeur du deuxième cabinet avait visé 4 infractions contre Juan Branco. Il s’agit de l’attentat (article 72 du code pénal) ; le complot (article 73 du code pénal) ; la diffusion de fausses nouvelles (article 255 du code pénal) ; actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves (article 80 du code pénal). Puis, de nouvelles charges ont été signifié à Juan Branco. À savoir : séjour irrégulier et outrage à magistrat.































































Igfm