Brigade de gendarmerie de Keur Massar- Encore quatre homosexuels arrêtés ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Cette énième vague d'arrestations d'homos, à l'actif des pandores, est depuis hier soir, sur toutes les lèvres, particulièrement à Keur Massar, concerne quatre personnes .



Selon des langues bien pendues, ils (ou elles) seraient surpris en pleine action avant de se faire cravater par des éléments de la maréchaussée. Que nenni, bat en brèche des sources de dakarposte, jusqu'ici fiables .



À les en croire, suite à une dénonciation anonyme, quatre férus de relations contre nature sont tombés dans la souricière des pandores de la brigade de Keur Massar.



Les mis en cause, actuellement au "frais" (en position de garde à vue), seraient porteurs du VIH.



Affaire à suivre...

















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