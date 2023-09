Burkina Faso: au moins 65 «terroristes» neutralisés à l'ouest, annonce l'armée

Le chef d'état-major général des armées a salué cette opération qui, selon lui, affaiblit considérablement les groupes armés terroristes dans l'ouest du Burkina Faso. Elle a été « minutieusement » préparée et conduite suite à des renseignements bien précis, explique-t-on de même source.



Le 7e bataillon d'intervention rapide a conduit un raid sur plusieurs repères terroristes dans les provinces du Kénédougou, du Houet et dans la région des Cascades, selon l'armée. Cette opération a permis de « nettoyer » plusieurs localités comme Ouangolodougou, Konkala, Bolibana ou encore Diarakorosso, toutes situées dans la partie ouest du pays.



« Le bilan cumulé des différentes actions fait état de plus de 65 terroristes neutralisés », précise l'armée burkinabè. Une importante quantité d'armement, de munitions, de vivres, de moyens roulants et de moyens de communication ont été également saisis.



Cette opération a, selon l'état-major général des armées, permis de mener plusieurs actions au profit des populations qui subissaient le harcèlement de ces groupes armés terroristes. Des populations ont été réinstallées dans certaines localités, l'électricité et les réseaux de téléphonie ont été rétablis.







À noter par ailleurs qu'un policier et quatre volontaires pour la défense de la patrie sont tombés vendredi 1er septembre, après des combats contre des groupes armés dans la localité de Silmiougou, région du Centre-Nord. Les unités d'intervention de la police nationale et des volontaires étaient venus en renfort, suite à l'attaque de la base des volontaires de cette localité par des hommes armés. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés, selon l'armée.