"C'est un groupe difficlle. Nous avons la Gambie et la Gambie deux pays proches et sans oublier le Cameroun. Nous essayerons de sortir de notre groupe. Je pense qu'il faut s'attendre à une CAN relevée. Toutes les équipes sont bonnes, mais on a l'expérience. Je souhaite bonne chance à toutes les équipes", a réagi l'international sénégalais après la cérémonie du tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football (13 janvier-11 févier 2024)



















































