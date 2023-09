CAN 2023 : le Sénégal accroché par le Rwanda

Devant jusqu'aux ultimes secondes de la rencontre, le Sénégal a finalement concédé le match nul face au Rwanda. Avec 14 points, les lions terminent premiers du Groupe L et restent invaincus dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.



Amara Diouf dans l'histoire



Une particularité notée dans cette rencontre avec Amara Diouf qui devient à 15 ans et 94 jours le plus jeune joueur à porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. L'attaquant est entré en jeu en seconde période.































































igfm