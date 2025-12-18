Dakarposte.com - Le site des scoops
CAN Maroc 2026-Canal+ promet la CAN du siècle et repousse les limites du spectacle audiovisuel

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 18 Décembre 2025 à 22:54

Après une Coupe d’Afrique des Nations 2023 mémorable en Côte d’Ivoire, unanimement saluée pour son organisation et son ambiance populaire, Canal+ annonce une montée en puissance spectaculaire pour la CAN Maroc 2026. Chaîne dédiée, diffusion intégrale des 52 matches, dispositifs éditoriaux et digitaux inédits, immersion totale dans l’univers des équipes : le groupe audiovisuel entend offrir aux téléspectateurs sénégalais une expérience sans précédent, à la hauteur de ce rendez-vous continental majeur.


Un tournant dans la couverture des grandes compétitions africaines « En Côte d’Ivoire, c’était la meilleure CAN. Au Maroc, ce sera la Coupe d’Afrique des Nations du siècle. » Cette déclaration résume l’ambition affichée par Canal+. Fort du succès populaire et médiatique de la précédente édition, le diffuseur panafricain a décidé de repousser les standards de la retransmission sportive en Afrique.

Pour cette CAN 2026, le dispositif se veut total : avant, pendant et après les matches, les abonnés auront accès à une offre éditoriale riche et continue. Reportages exclusifs au cœur des sélections, interviews des joueurs et des staffs techniques, décryptages tactiques, historiques des confrontations, palmarès des équipes, portraits des stars actuelles et hommages aux anciennes gloires du football africain rythmeront la programmation.

Multiplex et immersion renforcée dès les phases de poules

Grande innovation annoncée : la mise en place d’un multiplex dès la phase de groupes, notamment lors des journées décisives. Une option très attendue par les amateurs de football, qui pourront suivre en temps réel les enjeux sportifs, les scénarios de qualification et les retournements de situation.

Chaque journée de compétition sera également marquée par des magazines dédiés, des débats d’après-match et des analyses approfondies, afin de prolonger l’émotion bien au-delà du coup de sifflet final.

Canal+ CAN 16 : une chaîne 100 % dédiée à l’événement

Face à la presse à Dakar, la directrice de Canal+ Sénégal, Fatou Ba Sow, a officiellement annoncé le lancement d’une chaîne événementielle dédiée, accessible sur le bouquet au canal 16 (Canal+ CAN 16). Cette chaîne diffusera l’intégralité des 52 rencontres en direct, confirmant l’engagement du groupe à proposer une couverture exhaustive de la compétition.

Pour les matches disputés simultanément, notamment les troisièmes rencontres de groupes, certaines affiches seront également proposées sur Canal+ 1, garantissant aux abonnés une accessibilité maximale.

Concernant l’organisation de Fan Zones au Sénégal, la directrice est restée prudente : « C’est une possibilité, mais à ce stade, aucune décision définitive n’a été arrêtée », a-t-elle précisé, laissant toutefois entrevoir des annonces ultérieures.

Une CAN historique pour le football africain

Pour Éric Dekadjevi, Customer Value Manager de Canal+, cette CAN au Maroc marquera un tournant majeur :
« Cette édition va rester dans les annales du football africain et mondial. Chaque jour, l’univers d’une équipe sera mis en lumière », a-t-il assuré, soulignant l’ambition narrative et éditoriale du dispositif.

L’objectif est clair : raconter la CAN autrement, en mettant en avant les parcours humains, les identités footballistiques et les contextes culturels propres à chaque nation.

Le digital au cœur de la stratégie

Conscient de l’évolution des usages, Canal+ a également misé sur un dispositif digital renforcé. Pour Moustapha Diop, coordonnateur Digital Sports, tout a été pensé pour permettre aux supporters de suivre la CAN en mobilité, sur smartphones, tablettes ou écrans connectés.

« Où que l’on soit, quoi que l’on fasse, il sera possible de suivre les matches », a-t-il souligné. Une stratégie essentielle dans un pays comme le Sénégal, où la consommation de contenus sportifs sur mobile connaît une croissance continue.

Un enjeu commercial et populaire majeur

De son côté, Sammy Bengelloum, directeur des ventes de Canal+ Sénégal, a insisté sur la mobilisation interne du groupe :
« Tout est prêt pour satisfaire nos abonnés et offrir une expérience à la hauteur de l’événement », a-t-il déclaré, confirmant l’importance stratégique de la CAN dans l’offre commerciale du bouquet.

La compétition représente en effet un temps fort de fidélisation, mais aussi une opportunité de conquête de nouveaux abonnés, dans un contexte de concurrence accrue des plateformes numériques.

Le Sénégal au cœur du rendez-vous continental

Pour le Sénégal, nation phare du football africain et ancien champion d’Afrique, cette couverture exceptionnelle constitue un enjeu symbolique et médiatique majeur. Elle permettra de valoriser les Lions, de renforcer la visibilité des joueurs sénégalais évoluant sur le continent et à l’international, et de consolider la passion populaire autour du football.

À l’approche du coup d’envoi prévu le 21 décembre, Canal+ affiche ainsi une ambition claire : faire de la CAN Maroc 2026 un spectacle total, fédérateur et accessible, tout en positionnant le Sénégal comme l’un des cœurs battants du football africain de demain.

MAME SOKHNA DRAME

