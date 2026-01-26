CASABLANCA : AMADOU CHÉRIF DIOUF AU CHEVET DE « MAMA AFRICA »

À la veille de l’ouverture de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, prévue sous l’égide du Premier ministre Ousmane Sonko, une visite symbolique a été effectuée à Casablanca, auprès d’une ressortissante sénégalaise établie dans le royaume chérifien.



Il s’agit de Ndèye Ba, plus connue sous le nom de « Mama Africa », propriétaire d’un restaurant sénégalais situé dans le quartier de Oulfa Azhar. Son établissement avait été la cible de dégradations à la fin de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mission d’assistance et de protection des Sénégalais de l’extérieur. À cette occasion, l’assurance du soutien des autorités sénégalaises a été réaffirmée à l’endroit de l’entrepreneure, durement éprouvée par ces événements.



Le retour au calme observé ces derniers jours a permis la reprise effective des activités du restaurant, un signal positif salué lors de l’échange. Au-delà du geste de solidarité, cette démarche met en lumière l’importance accordée par l’État à la sécurité, à la dignité et à la résilience de la diaspora sénégalaise, particulièrement dans des contextes sensibles.



Dans un climat marqué par la volonté partagée de consolider les relations bilatérales entre Dakar et Rabat, cet acte symbolique rappelle que la coopération entre les deux pays se nourrit aussi de la protection des communautés et du vivre-ensemble, au-delà des enceintes diplomatiques.















































Rts