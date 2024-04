CES INFLUENCEURS QUI INFLUENCENT…DU VENT !

Nul doute que l’ex-Chef avait horreur des réseaux sociaux. Il s’est durant tout son magistère plaint de leur caractère nocif, les considérant comme un cancer des sociétés modernes et une peste mondiale. Les mots sont à la mesure de sa détestation des réseaux sociaux qu’il disait animés par des oisifs errants. Bien avant lui, l’écrivain italien Umberto Ecco en disait ceci : « Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui avant ne parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel ». En fait, l’ex-Chef et l’écrivain de la Péninsule n’ont pas tort surtout que les principaux animateurs de ces espaces sont souvent hissés au rang de stars et usent et abusent de ce statut usurpé. On apprend ainsi que, lors de la campagne électorale pour la dernière présidentielle, le candidat mal aimé avait dans ses bagages, en plus de journalistes, des « influenceurs » dont le rôle était de nous abrutir par leurs messages en nous vendant des mirages à nous autres qu’ils prennent pour des idiots. Au vu des résultats, on peut dire qu’ils ont bien réussi leur mission vu qu’ils n’ont pas réussi à influencer grand’ monde. Les mêmes qui se drapent du manteau de chroniqueurs, pour ne dire souvent que des âneries à un public friand de ragots sont recrutés par des télévisions locales. Et pas une seule chaine de télévision, site web ou autres sans son chroniqueur attitré dont le rôle consiste, plus souvent, à aller à contre-courant des idées dominantes. Du coup, ils ne disent que des évidences, faisant ainsi preuve de leurs carences dans leurs développements à deux sous. Malgré tout, on leur prête l’oreille. Et dans leurs délires quotidiens ou hebdomadaires, difficile de les retenir. Eux-mêmes peinent à se retenir. En fait, plutôt que de développements lumineux, ils ne font que pérorer des approximations qui ne sont pas celles de millions de Sénégalais… Ainsi va la vie à Galsen !

















































































































KACCOOR BI – LE TEMOIN