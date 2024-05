Sonko sur l’homosexualité : « Le Sénégal ne se laissera pas imposer cette propagande par l’occident…»

Les deux acteurs politiques notamment Ousmane Sonko président de Pastef et Jean Luc Mélenchon, tête de file des Insoumis, se sont livré à un exercice pédagogique. Face aux étudiants, Ousmane Sonko évoque la question de l’homosexualité.



« Cette question des LGBT, est à respecter quand cela relève de leurs réalités. Le Sénégal est un pays laïc et équidistant de tout… rien ni personne ne remettra en cause ce modèle séculaire » a indiqué le président du Pastef qui développe : « La question du genre n’est pas nouvelle dans nos sociétés et les peuples gèrent à leurs façons et selon nos réalités socioculturelles. Elles ne peuvent être l’apanage des pays étrangers. On ne peut pas nous imposer la propagande de l’homosexualité ». Ousmane Sonko, terminant son propos, lance un appel à l’occident : « Je l’invite à faire preuve de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. Le Sénégal ne peut accepter une quelconque velléité de lui imposer cette propagande. Nous avons aussi un mode de vie à respecter comme nous respectons celui des autres… »





















































































dakaractu