CHIFFRES FALSIFIÉS : Macky Sall : Haute trahison ?

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a aussi pris part à la conférence de presse. Ce dernier a aussi saisi l’occasion pour qualifier les faits, suite à la publication du rapport de la Cour des comptes. Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, dans sa déclaration a promis une suite judiciaire. Il a indiqué que « l’exploitation de ce document a permis de relever des coûts élevés de la dette et des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ».



Et d’affirmer en ces termes que « l’exploitation de ce document a permis de relever qu’en dehors des taux anormalement élevés de la dette, des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ont été constatées, du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d’argent et enrichissement illicite, complicité et recels de ses chefs. »



Pour ce dernier, ces faits pourraient, à l’analyse, impliquer diverses personnes, notamment d’anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d’autres particuliers. C’est pourquoi il est envisagé, dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale, notamment la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l’élucidation de ces faits, l’identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leurs traductions dans les juridictions répressives compétentes. »



Dans cet état de fait, la haute cour de Justice et le Pool judiciaire financier seront activés à cet effet. Il est attendu donc des enquêtes exhaustives et approfondies et qui seront menées pour « retracer les finances en vue d’identifier et entendre tous les auteurs, coauteurs et complices présumés en vue d’engager des poursuites devant les juridictions compétentes. ».



Ousmane Diagne sur le cas Macky : « Rien n’est exclu »









Par ailleurs, en réponse à la question d’un journaliste sur le cas de Macky Sall Ousmane Diagne, n’est pas allé par le dos de la cuillère. « Macky Sall sera-t-il poursuivi pour haute trahison ? « Rien n’est exclu », a répondu le ministre sans sourciller. Toutefois, Ousmane Diagne a souligné que le délit de haute trahison dont fait allusion le journaliste ne fait pas partie des cas à résoudre et que la Cour des Comptes n’en a pas fait mention dans son rapport. « Nous n’avons pas encore évoqué la haute trahison, mais les infractions de faux en écriture, faux en informatique, détournement de marchés publics, d’escroquerie portant sur des données publiques, blanchiment d’argent et enrichissement illicite, à la complicité et recette de ces chèques », a précisé le ministre.

















































Rewmi