COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 OCTOBRE 2023

Le Conseil des min istres s’est tenu ce mercredi 18 octobre 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL.

A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l’accident de Tassette ayant causé le décès de trois (3) élèves.

Abordant la formation du nouveau Gouvernement , le Chef de l’Etat a présenté ses chaleureuses félicitations et s es meilleurs vœux de succès au Premier Ministre, Monsieur Amadou BA, et aux ministres, membres du Gouvernement.

Le Président de la République a également félicité le nouveau Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et les ministres entrants avant de saluer l’engagement de to utes et de tous à ses côtés.

Le Chef de l’Etat a rappelé aux ministres l’esprit collectif qui doit animer le Gouvernement, une institution au service de la République et de la politique de la nation, déterminée par le Président de la République.

Insistant sur le caractère collégial et solidaire du Gouvernement, le Président de la République a demandé aux ministres de travailler avec cohérence et méthode, de toujours rester une équipe solidaire, exemplaire et disponible autour du Premier Ministre, afin de prendre en charge les aspirations, les besoins et préoccupations des populations.

A cet effet, le Chef de l’Etat a rappelé que le Gouvernement doit s’ inscrire dans une dynamique d’anticipation, de continuité et d’efficacité, face aux exigences de notre société et aux défis d’un monde en perpétuelle mutation.

Comme indiqué par le Premier Ministre lors de la publication de la composition du Gouvernement, le 11 octobre 2023, le Président de la République a rappelé les quatre (4) priorités fondamentales, qui intègrent une feuille de route réalisable, sur le cap de l’émergence avec le déploiement du P lan d’actions Prioritaires (PAP3) à partir du dernier trimestre de 2023.

Le Chef de l’Etat a, dès lors, invité le Premier Ministre et les ministres à cultiver la résilience, la proximité , l’humilité et l’écoute des populations afin d’ assurer l ’exécution optimale des projets publics pour une société solidaire, bâtie sur le socle solide et les acquis durables du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Le Président de la République a ainsi indiqué la nécessité de bien préparer la prochaine session budgétaire, mais également de renforcer la communication gouvernementale envers toutes les cibles.

Le Chef de l’Etat a, enfin, demandé au Premier Ministre d’assurer une maitrise de l’agenda lé gislatif et règlementaire ; de bien préparer les tournées économiques, les Conseils présidentiels et Conseils des ministres délocalisés dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick programmés au mois de novembre 2023.