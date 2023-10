Cambriolage de deux stations d'essence : Un vigile blessé par balle et un coffre-fort emporté

Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 octobre 2023, vers deux heures du matin, des individus non encore identifiés encagoulés à bord d'un véhicule 4x4 ont visité la station d'essence Total située à l'entrée de la ville de Dahra près de la gare routière.



Les assaillants ont tenté de défoncer la porte du bureau du gérant mais le vigile qui était sur les lieux a vite crié de toutes ses forces pour ameuter le voisinage.





Les bandits lui ont tiré dessus à la main avant de se volatiliser dans la nature.



Pour éviter de renter bredouille, la bande s'est attaquée à la station Shell qui se situe au croisement Ngueth à la sortie de la ville de Dahra en allant vers Touba.



Selon notre source, les vigiles de la station Shell ont pris la fuite dès qu'ils ont aperçu les malfaiteurs.



Ces derniers ont mis à sac le bureau du gérant et emporté avec eux le coffre-fort qui serait vide d'argent.



Aux dernières nouvelles le coffre-fort a été retrouvé en pleine brousse non loin du village de Dealy, ce matin vers onze heures.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour mettre la main sur ces malfaiteurs qui hantent le sommeil des populations du Djoloff depuis quelques semaines.















































































seneweb